Stadtradeln geht in eine neue Runde

Am Montag beginnt im Kreis Schwäbisch Hall der dreiwöchige Wettbewerb Stadtradeln, bei dem es um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist geht. Im Kreis Schwäbisch Hall beteiligen sich 27 Städte und Gemeinden, wie das Landratsamt mitteilte. Mitmachen können alle Menschen, die im Kreis Schwäbisch Hall wohnen. Über die Zeit können die Teilnehmer in Teams oder auch einzeln mit dem Fahrrad Kilometer sammeln. Die geradelten Strecken werden mit einer kostenfreien App via GPS dokumentiert und der Kommune gutgeschrieben. Unter den aktiven Teilnehmern werden am Ende Preise verlost. Ziel ist es, die Umwelt zu schonen und möglichst viel CO2 einzusparen.