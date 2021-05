per Mail teilen

Bei der bundesweiten Klimaschutz-Aktion Stadtradeln haben in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) laut Stadt bisher knapp 700 Menschen mitgemacht und gut 50.000 Kilometer zurück gelegt. Seit Anfang Mai sollen Bürger möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer für die Stadt sammeln. In anderen Kommunen in der Region startet die Aktion erst noch.