Die Zukunft der Heilbronner Filiale von Galeria Kaufhof ist unklar. Auch das Modehaus Palm schließt zum Sommer. Die Stadtinitiative befürchtet nun ein Innenstadtsterben.

Die Immobiliengesellschaft Kaufhof Heilbronn GmbH hatte bereits Insolvenz angemeldet. Nun hat auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Was die neue Insolvenzanmeldung für die 150 Beschäftigten in Heilbronn bedeutet, lässt sich noch nicht sagen. Sie seien verunsichert und hätten Existenzängste, sagte Wolfgang Krüger von ver.di dem SWR.

Das große Warenhaus in der Fußgängerzone ist das einzig verbliebene in der Stadt. Sollte es schließen müssen, würde Heilbronn einen starken Kundenmagneten verlieren. Das Modehaus Palm hatte bereits Ende 2023 angekündigt, im Sommer dieses Jahres zu schließen. Die Stadtinitiative Heilbronn bangt um die Attraktivität der Innenstadt, so der Vorsitzende Axel Palm.

Nach Angaben von Palm müsste sich jetzt etwas ändern, um die Stadt noch zu retten. Für ihn ist klar, dass die Innenstadt ausstirbt, wenn sie weiterhin an die freie Marktwirtschaft überlassen wird. Im Gespräch mit dem SWR forderte Palm alle Akteure auf, zu handeln, um dem entgegenzuwirken.

Ich glaube, es ist jetzt von allen Akteuren Handlung gefragt. Wir müssen jetzt ins Tun kommen, um da entgegenwirken.

Die Stadt Heilbronn ist im Wandel

Die Innenstadt von Heilbronn ist im Wandel. Axel Palm glaubt, dass sich die Stadt von größeren Handelsflächen und Konzepten verabschieden muss und jetzt die Zeit der kleineren Boutiquen und kleineren Konzepte wieder gekommen ist. Damit könnte Heilbronn auch weiterhin eine attraktive und zukunftsorientierte Innenstadt bleiben, so Palm weiter.