Bei Hitze in der Stadt: 400.000 Liter pro Woche für Pflanzen in Heilbronn

Die Hitze der vergangenen Tage macht den Pflanzen in Heilbronn zu schaffen. Vor allem Jungbäume brauchen viel Wasser. Die Stadt setzt bereits auf klimaangepasste Pflanzenarten.

Die Trockenphasen im Sommer werden immer länger, was besonders den jungen Bäumen und Pflanzen in der Stadt zusetzt. Durch versiegelte Flächen heizen sich Städte besonders stark auf und bei Regen fließt das Wasser ab und landet meistens nicht in den Beeten. Der Feinstaub durch den Autoverkehr belastet Bäume und Pflanzen an Straßenrändern zusätzlich. Durch den intensiven Regen am vergangenen Wochenende hat sich die Trockenheit gebessert, allerdings sei die momentane Lage immer noch angespannt, so Oliver Toellner, Leiter des Grünflächenamts der Stadt Heilbronn. Derzeit seien ungefähr 400.000 Liter pro Woche notwendig, um die rund 50.000 Bäume und Beete im Stadtgebiet zu bewässern:

Gießfahrzeuge im Dauereinsatz

Das Wasser stamme zum Großteil aus dem Neckar, aber für die Stadtquartiere weiter außerhalb benötige man auch Trinkwasser zum Gießen, so Oliver Toellner. Die beste Tageszeit, um zu bewässern, seien die frühen Morgenstunden. Jungbäume, die maximal drei bis fünf Jahre alt sind, seien durch die Trockenheit besonders belastet: "Im Moment müssen wir uns vor allem um die Jungbäume kümmern, [...] die die Wurzeln noch nicht so ausgebildet haben und die gießen wir einmal die Woche," erklärt Toellner.

Rund 400.000 Liter Wasser wurden zuletzt pro Woche zum Bewässern benötigt. SWR

Es gibt teilweise künstliche Bewässerung mit eingegrabenen Bewässerungsschläuchen, die die Beete ständig feucht halten sollen. Dadurch kann auch der Regen besser aufgenommen werden, denn ausgetrocknete Böden können das Regenwasser nur schlecht aufnehmen.

Zisternen bei neuen Projekten mitgeplant

Das Speichern von Wasser werde immer wichtiger: "Neuprojekte, wie jetzt zum Beispiel die Turmstraße in der Innenstadt, sind schon so geplant, dass hier Zisternen gebaut werden, dass Wasser rückgehalten wird," so Toellner. Die Beete auf Plätzen und Straßen dienen auch dazu, dass das Wasser nicht in die Kanalisation fließt, sondern zuerst in die Beete und vor Ort gespeichert wird.

Stadt setzt auf klimaangepasste Pflanzen

Vor allem die Birke tue sich sehr schwer mit den momentanen klimatischen Bedingungen. Die Altbäume hätten im Frühjahr viel Regen abbekommen, aber die Speicher leeren sich. "Wir befinden uns durchaus in schwierigen Zeiten," so Toellner weiter.

"Wir wissen, dass sich das Artenspektrum verschieben wird. Wir haben durchaus Arten, von denen wir uns mittelfristig verabschieden müssen."

In vielen Beeten, wie zum Beispiel am "Sonnenbrunnen" in Heilbronn-Böckingen, sieht man bereits klimaangepasste Pflanzen wie Stauden und Gräser, die aus Steppenlandschaften stammen. Beispielsweise die "Schafgarbe" in gelb oder die "Sonnenbraut" verschönern dort die Plätze. Diese Pflanzen benötigen sogar Hitze.

Die Stadt setzt vermehrt auf klimaangepasste Pflanzen wie Steppenpflanzen und Gräser. SWR

In Zukunft überall Palmen in der Stadt?

"Wir setzen ja jetzt schon Palmen am Kiliansplatz ein, die kommen aber im Gewächshaus bei uns in die Überwinterung [...]. Wir müssen sehen, wie sich das Klima einstellt, aber wir haben im Moment durchaus noch knackige Winter und manche mediterrane Pflanzen brauchen da schon den Schutz," erklärt Oliver Toellner. Die Stadt sei aber im Winter auch ein Schutzraum für mediterrane Pflanzen, denn Innenhöfe können vor der Kälte schützen.

Tipp für den heimischen Garten

In der Heilbronner Innenstadt blühen derzeit überall die Oleander, die von der Stadtgärtnerei gepflegt werden. Für den Oleander im Privatgarten empfiehlt Oliver Toellner: "Die Kübel immer gut wässern, düngen und vor allen Dingen auf gute Substrate setzen, wo auch Wasser gehalten werden kann und ein Speicher angelegt wird." Sonst empfiehlt er für die heimischen Beete auch Steppenpflanzen und mediterrane Pflanzen, die auch in der Küche verwendet werden können, wie zum Beispiel Salbei. Gräser geben zusätzlich Struktur im Beet und sehen bis in den Winter hinein schön aus.