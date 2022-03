Tödlicher Unfall mit Stadtbahn am Bahnhof

per Mail teilen

Bei einem Stadtbahnunfall am Bahnhof von Leingarten (Kreis Heilbronn) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Kurz nach neun Uhr am Mittwoch hatte sich der Unfall ereignet. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte ein 76-jähriger Mann auf dem Fußgängerüberweg am Bahnhof die Gleise überqueren und achtete möglicherweise nicht darauf, dass die Ampel rot war. Die Bahn aus Richtung Karlsruhe erfasste ihn. Die Strecke wurde zeitweise großräumig gesperrt, zwischen dem Heilbronner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Sulzfeld fuhr kein Zug mehr. Gegen elf Uhr hat der Stadtbahnbetreiber AVG die Strecke wieder freigegeben.