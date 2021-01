In Heilbronn sind am Montagmorgen in der Nähe des Finanzamts zwei Stadtbahnen aufeinandergeprallt. Verletzt wurde niemand. An den Zügen entstand jedoch ein größerer Schaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Ein Ersatzbusverkehr wurde eingerichtet. Erst gegen 14 Uhr war die Strecke wieder frei.