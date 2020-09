Der Stadtbahnverkehr auf der Linie S4 zwischen Karlsruhe und Öhringen läuft wieder. Montag und Dienstag hatte es wegen einer Störung Ausfälle gegeben.

Der Schaden an der der Stadtbahnlinie 4 war sowohl am Montag als auch am Dienstag bis zum Nachmittag behoben. Beide Male ging es um eine Störung im Stellwerk in Grötzingen bei Karlsruhe, hieß es bei der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG).

Die Bahnen fuhren bis dahin nur nur auf Befehl, also in enger Absprache mit der Leitstelle. Fahrgäste der S4 mussten sich wegen der Ausfälle und Verspätungen gedulden.