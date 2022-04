S-Bahnausfälle wegen Bauarbeiten

per Mail teilen

Rund um Eppingen (Kreis Heilbronn) fallen ab Donnerstagabend eineinhalb Wochen lang wegen Bauarbeiten Stadtbahnen aus. Betroffen sind die S-Bahnlinien S4 und S5. Die S4-Strecke zwischen Gemmingen und Sulzfeld ist ab 20:30 Uhr vollständig gesperrt, voraussichtlich bis zum frühen Morgen des 25. April, so die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft. Als Ersatz fahren Busse. Grund seien vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der Signaltechnik des Stellwerks in Eppingen. Auch auf der Linie S5 fallen ab 20 Uhr bis nach den Osterferien Züge aus. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Eppingen und Sinsheim, so die Deutsche Bahn. Auch dort werden Busse als Ersatz eingesetzt.