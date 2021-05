per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn will die Kinder- und Jugendarbeit stärken und in den Sommerferien auf dem Gaffenberg Kinderfreizeiten anbieten. Dazu hat sie beim Land ein Modellvorhaben beantragt. Danach sollen die Freizeiten in vier einwöchigen Blöcken im August stattfinden, mit jeweils kleinen Gruppen. Auch Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Künzelsau (Hohenlohekreis) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben beim Land Modellprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten beantragt.