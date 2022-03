Heilbronn-Franken: Erste Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen

per Mail teilen

Erste Geflüchtete werden den Landkreisen in der Region Heilbronn-Franken zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Kreis Schwäbisch Hall ruft Außergewöhnlichen Einsatzalarm aus.

Vorerst wurden dem Kreis Schwäbisch Hall 40 Kriegsflüchtlinge zugewiesen. Sie werden in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht. Zu den bestehenden Unterkünften wandelt der Landkreis Schwäbisch Hall bereits erste Turnhallen in Notunterkünfte um.

Aufgrund der Feststellung einer Außergewöhnlichen Einsatzlage werden alle im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten des Landkreises in Dienst genommen

„Durch dieses Vorgehen können wir unsere Kräfte im Landkreis bündeln. Wir möchten die hier ankommenden Menschen so gut wie möglich versorgen und unterbringen und auf weitere Zuweisungen vorbereitet sein. Dafür braucht es einen höheren Personaleinsatz.“

Für die Betreuung und Versorgung der Geflüchteten werden dem Landkreis zufolge weitere ehrenamtliche Kräfte benötigt.

Man bereite sich auf "mehrere hundert Menschen [vor]. Die Unterbringungsmöglichkeiten sollen so schnell wie möglich bezugsfertig sein", heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Pressestelle.

Heilbronn stellt 350 Plätze für Flüchtende aus Ukraine zur Verfügung

Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes des Hohenlohekreises, habe sich das Regierungspräsidium Stuttgart mit der eindringlichen Bitte an alle Kreise gewandt, angesichts der sich abzeichnenden Lage mindestens eine Halle einzurichten, um schnell eine große Anzahl Personen aufnehmen zu können.

In Heilbronn werden nach Angaben der Stadtverwaltung 40 Menschen aus der Ukraine erwartet. Bis zu 80 Plätze sind in der Halle im Augärtle vorgesehen, die Alte Turnhalle im Stadtteil Horkheim wird aktuell für 50 Menschen vorbereitet.

Zusammen mit den beiden Hallen werden in den beiden kommenden Wochen weitere Kapazitäten an verschiedenen Standorten hergerichtet, insgesamt rund 350 Plätze, die kurzfristig belegt werden können.

"Die Hilfsbereitschaft der Heilbronnerinnen und Heilbronner ist überwältigend, wir bekommen von allen Seiten Hilfsangebote. Dafür sind wir außerordentlich dankbar."

Auf den Aufruf der Stadt nach privaten Schlafplätzen für Ukrainerinnen und Ukrainer, sind laut Stadtverwaltung bereits 150 Wohnungs- und Wohnangebote beim Amt für Familie, Jugend und Senioren eingegangen.

Weitere 180 Plätze im Hohenlohekreis werden vorbereitet

Der Hohnlohekreis lässt aufgrund der Bitte des Regierungspräsidiums ab dem Freitagnachmittag die Eberhard-Gienger-Halle in Künzelsau für Geflüchtete aus der Ukraine vorbereiten. Die Halle in Künzelsau soll laut Landratsamt am Montag bezugsfertig sein. Feuerwehr, THW und DRK werden Plätze für 180 Menschen schaffen.

Laut Kreisbrandmeister Torsten Rönisch, der den Aufbau begleitet, soll diese Unterkunft aber nur zur temporären Unterbringung dienen bis eine langfristige Unterkunft gefunden sei, "damit die Leute erst einmal ein Dach über dem Kopf haben. Aber niemand soll lange in einer solchen Halle bleiben müssen."

Die ehemalige Corona-Isolierstation im alten Krankenhaus in Künzelsau wurde bereits für die längerfristige Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hergerichtet. Torsten Rönisch

Rönisch sagte im Gespräch mit dem SWR-Studio Heilbronn, aktuell wisse er von 50 flüchtenden Menschen aus der Ukraine, die am Montag im Kreis ankommen sollen. Sie werden in der bereits bestehenden Unterkunft im alten Krankenhaus in Künzelsau untergebracht, die aufgrund der etwas komfortabler eingerichteten Zimmer auch für längere Aufenthalte gedacht sei.

Schulturnhalle in Bad Mergentheim wird Unterkunft

Auch der Main-Tauber-Kreis bereitet eine Halle für Geflüchtete vor. Ab Samstag stünden 100 Plätze in der Schulturnhalle des beruflichen Schulzentrums Bad Mergentheim zur Verfügung, heißt es auf Anfrage aus dem dortigen Landratsamt.

Eine Ausweitung der Kapazitäten auf bis zu 200 Plätze sei möglich. Man arbeite außerdem mit Hochdruck daran, reguläre Unterkünfte zu finden. Bislang sei keine Zuweisung erfolgt, man erwarte diese allerdings am Wochenende.

Bereits Mitte der Woche war vom Umbau des vorderen Postgebäudes in Tauberbischofsheim die Rede. Hier war bereits in der Vergangenheit eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. Nach Angaben des Landratsamtes stünden dort in Kürze 55 weitere Plätze zur Verfügung.

Kreis Heilbronn nutzt bestehende Unterkünfte

Der Landkreis Heilbronn nutzt derweil bestehende oder "zeitnah bezugsfertige" Unterkünfte, wie das Landratsamt auf SWR-Anfrage mitteilte. Welche das seien, könne man aktuell zum Schutz der geflüchteten Menschen nicht sagen. Das Landratsamt steht in engem Kontakt mit den Kommunen, um die Unterbringungskapazitäten weiter auszubauen.

Stand Freitag habe der Landkreis noch 200 freie Plätze zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung. Außerdem werden weitere mögliche Unterkünfte im Landkreis geprüft, unabhängig von möglichen Hallenkapazitäten. Diese müssten aber hinsichtlich des Brandschutzes, des Baurechts, der sanitären Anlagen, vorhandener Küchen und auch der Anzahl der Menschen, die eventuell untergebracht werden können, im Vorfeld genau kontrolliert werden.