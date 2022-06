Mulmiges Gefühl nachts in Heilbronn? Stadt befragt Bürgerinnen und Bürger zum Sicherheitsempfinden

Wie sicher fühlen sich Heilbronnerinnen und Heilbronner in ihrer Stadt? Das will die Stadt Heilbronn jetzt erfahren und startet eine groß angelegte Befragung zum Thema Sicherheit.

Nachts durch dunkle Straßen gehen oder größere Menschenansammlungen abends auf Plätzen - das kann schon zu einem mulmigen Gefühl führen. Das weiß auch die Polizei und begrüßt die Befragung.

"Wir wissen, dass es Bürger gibt, die an gewissen Orten Ängste verspüren."

Heilbronn, hier der Marktplatz mit Rathaus, ist laut Kriminalstatistik der sicherste Stadtkreis im Land SWR

Die Bevölkerung müsste sich eigentlich sicher fühlen, so der Heilbronner Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer. Nach den Zahlen der Kriminalstatistik - also den Straftaten - ist Heilbronn der sicherste Stadtkreis in Baden-Württemberg, betont der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Aber es gebe viele Menschen, die das so nicht nachempfinden könnten, weil ihr subjektives Gefühl ihnen etwas anderes sage.

"Wir erhoffen uns Aufschlüsse darüber, warum es zu dieser Diskrepanz kommt zwischen dem objektiven und dem subjektiven Gefühl."

25.000 Bürgerinnen und Bürger werden angeschrieben

25.000 zufällig ausgewählte Heilbronnerinnen und Heilbronner ab 14 Jahren werden ab kommender Woche angeschrieben. Sie bekommen einen Zugangscode, mit dem sie ab 20. Juni an der Online-Befragung teilnehmen können.

"Eine der knapp 30 Fragen, die gestellt werden, lautet: Wann haben Sie das letzte Mal eine Streife des städtischen Ordnungsdienstes in ihrem Stadtteil oder in ihrem Wohngebiet gesehen?", so Projektleiterin Dorothea Kleinhanss von der Stadt Heilbronn.

Die Befragung soll bis 15. Juli gehen. Das Ergebnis soll im Herbst vorliegen. Die Stadtverwaltung hofft auf eine hohe Beteiligung.

"Nur so kann ein Ergebnis erzielt werden, das repräsentativ ist und die Meinungen und Interessen der Heilbronner Bevölkerung tatsächlich wiedergibt."

Teilnahme nicht zwingend

Die Teilnahme ist freiwillig, die Daten werden anonym erfasst und ausgewertet, betont die Stadtverwaltung. Bei der Befragung wird die Stadt durch das Institut der Kriminologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sowie durch das Markt- und Sozialforschungsunternehmen aproxima unterstützt.

Teil eines Maßnahmenpakets

Die Befragung ist Teil eines ganzen Maßnahmenpakets zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt, so die Stadtverwaltung. Seit Angang Juni zum Beispiel werde der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) von vier Security-Mitarbeitern unterstützt, die am Abend zwischen 20 Uhr und 1 Uhr an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt unterwegs sind.

"Diese Maßnahme soll dazu beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Dabei arbeiten wir eng mit der Polizei zusammen."

Außerdem wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, den KOD um vier weitere Stellen zu verstärken. Bisher sind es acht. Auch die Polizei hat ihre Präsenz in der Innenstadt verstärkt. "Wir haben jetzt über den Sommer wieder zusätzliche Kräfte von der Bereitschaftspolizei angefordert, um in der Innenstadt mehr sichtbare Polizei zeigen zu können", so Schöllhammer.

Zudem ist ein Beleuchtungskonzept in Arbeit. Zum Beispiel soll die Beleuchtung am Marktplatz verbessert werden.