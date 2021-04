per Mail teilen

Bürgermeisterin ausgesperrt! Zugang zum Rathaus verweigert! So geschehen am Montag im kleinen Niederstetten im Main-Tauber-Kreis. In einer beispiellosen Aktion ließen die vier ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter das Rathausschloss austauschen. Rosi Düll berichtet: