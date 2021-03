per Mail teilen

Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) rechnet in diesem Jahr mit knapp zehn Millionen Euro mehr Gewerbesteuern als 2020. Dies mildere die Auswirkungen der Corona-Krise, heißt es in einer Mitteilung. Ein Grund für die Mehreinnahmen sei eine einmalige Nachzahlung, hieß es bei der Verabschiedung des aktuellen Haushalts. Insgesamt rechnet die Kommune mit Gewerbesteuereinnahmen von 79,5 Millionen Euro. Straßensanierungen und Schulbau werden als größte Investitionen angegeben. 25,3 Millionen Euro seien dafür vorgesehen. Um sie stemmen zu können, will die Stadt Neckarsulm 18,7 Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen. Das Fazit der Stadtverwaltung: Ein akzeptabler Haushalt trotz Corona-Krise.