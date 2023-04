Neckarsulm plant Nachnutzung öffentlicher Spielplätze

Die Stadt Neckarsulm will bestimmte Spielplätze in der Innenstadt aufgeben und neu nutzen. Dazu startet am Mittwoch ein Beteiligungsprozess mit Oberbürgermeister und Bürgern.

Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will Spielplätze im Stadtgebiet, die nicht mehr intensiv genutzt werden, zurückbauen und als öffentliche Grünfläche nutzen. Dazu wird ein Bürgerbeteiligungsprozess ausgerufen: Die Stadt sammelt dabei Vorschläge und Anregungen, wie die Nachnutzung jeweils konkret aussehen könnte. Spielplatz Panoramastraße macht den Anfang Als erster von insgesamt sieben Spielplätzen soll der Spielplatz Panoramastraße im Wohngebiet Neuberg zurückgebaut und als öffentliche Grünanlage genutzt werden. Wie schon bei der Aufwertung von Spielplätzen, sollen jetzt auch Bürgerinnen und Bürger sowie Anwohnerinnen und Anwohner zu Wort kommen und ihre Ideen und Wünsche zur Nachnutzung der Spielplätze äußern, die kaum mehr genutzt werden. Nach Ansicht von Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) könnten die neuen Grünflächen als Naherholungsflächen oder als Gemeinschaftsgärten dienen. Es seien aber auch Sport- und Fitnessgeräte möglich. Das Treffen mit Oberbürgermeister Hertwig am Spielplatz Panoramastraße beginnt am Mittwoch um 17:30 Uhr.