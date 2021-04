In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) werden am Dienstag an der Neckargartacher Straße 24 kranke Bäume gefällt. Das Holz der Robinien ist durch Pilzbefall so stark geschädigt, dass die Bäume nicht mehr verkehrssicher sind. Ein Sachverständiger hat die kranken Bäume begutachtet und bestätigt, dass sie nicht mehr standsicher sind. Während der Rodung bleibt die Neckargartacher Straße befahrbar.