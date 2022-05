Stadt erstattet Anzeige wegen gefälschtem Schreiben

Vor der Bürgermeisterwahl in Ingelfingen (Hohenlohekreis) ist ein gefälschtes Schreiben an mehrere Haushalte verteilt worden, woraufhin die Gemeinde Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Das Schreiben, dass dem SWR vorliegt, sieht mit dem Logo der Gemeinde auf den ersten Blick offiziell aus. Doch anhand der Formulierung wird schnell klar, dass es sich wohl um einen Scherz zum 1. Mai handelt. Unbekannte behaupten darin, dass Amtsinhaber Michel Bauer (parteilos) und Herausforderer Klaus Schmitt (parteilos) am 8. Mai als Doppelspitze antreten wollten. Vom Rathaus komme der Brief nicht, sagte Hauptamtsleiterin Heidrun Weiß dem SWR. Sie haben am Montagmorgen auch Anzeige erstattet, heißt es weiter. Ob der Brief die Wahl beeinflusst, sei unklar. Zumal man auch noch nicht wisse, wie weit das gefälschte Schreiben verbreitet worden sei.