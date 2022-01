Stadt will 50 neue E-Ladesäulen pro Jahr

Die Stadt Heilbronn strebt in den kommenden Jahren 50 neue Ladesäulen pro Jahr für Elektrofahrzeuge an. Wenn der Gemeinderat am Donnerstagnachmittag zustimmt, will die Kommune ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Vorausgegangen war ein Antrag der Grünen im Gemeinderat. Sie wollen unter anderem wissen, warum die Betreiber von Ladesäulen im Stadtgebiet 200 Euro Sondernutzungsgebühren pro Jahr zahlen müssen. Die Stadtverwaltung hat daraufhin recherchiert und festgestellt: Stuttgart und Freiburg erheben keine Sondernutzungsgebühren, Ludwigsburg kassiert zwischen 50 und 100 Euro je nach Lage. Jetzt bietet die Kommune an, künftig die Gebührensätze nach Laufzeit und Lage zu staffeln, um möglichen Investoren mehr Sicherheit zu geben.