Stadt unterstützt Gastro bei Mehrwegsystemen

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn unterstützt Gastronomen und Anbieter, die Speisen und Getränke außer Haus verkaufen, bei der Einführung von Mehrweggeschirr. Aktuell würden alle in Frage kommenden Betriebe von der Stadt angeschrieben und über Fördermöglichkeiten informiert, hieß es. Schnell sein lohne sich, denn nur die ersten 50 Unternehmen bekommen den einmaligen Zuschuss von 380 Euro, heißt es. Durch das Mehrweggeschirr sollen Ressourcen geschont und vor allem Müll vermieden werden, der in der Pandemie durch deutlich mehr to go-Angebote erheblich zugenommen habe. Ab dem kommenden Jahr verpflichtet das Verpackungsgesetz größere Caterer, Lieferdienste und Restaurants, neben Einweg- auch Mehrwegbehälter für Essen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten.