Stadt Heilbronn: Mehr Lehrkräfte für geflüchtete Kinder aus der Ukraine benötigt

Viele Ehrenamtliche helfen der Stadt Heilbronn bei der Arbeit mit Geflüchteten aus der Ukraine. Dennoch gibt es noch einiges zu tun, so Sozialbürgermeisterin Agnes Christner.

Die schrecklichen Bilder des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine gehen täglich durch die Medien. Für viele Menschen ein Grund, sich weiter einzusetzen für die betroffenen Menschen - auch, weil schon einige nach ihrer Flucht in der Region Heilbronn-Franken angekommen sind. Die Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten ist groß, bestätigt auch Heilbronns Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD). Nach einem Austausch über eine Online-Schalte mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern lobte sie das Engagement der Bevölkerung: "Großartig", sei es.

"Von den 720 geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in unserer Stadt angekommen sind, ist die ganz überwiegende Mehrheit privat untergebracht."

Helfer für Ukraine-Geflüchtete: Viele Fragen zur Bürokratie

Viel Unterstützung erfahre die Stadt bei der Erstvorsorgung nach Ankunft der geflüchteten Menschen - aber auch bei der Suche nach Wohnungen oder bei Sprachbarrieren. Nach dem Austausch mit Christner war klar: Auch die Helfeinnen und Helfer wollen sich noch weiter Vernetzen und gegenseitig austauschen. Denn auch sie stoßen so manches Mal an ihre Grenzen, beispielsweise bei der Bürokratie: So kamen beispielsweise Fragen zu Anträgen zur Aufenthaltserlaubnis, zu Geldleistungen, zum Zugang in das Gesundheitssystem, zur Miete - aber auch dazu, wie es mit den aus der Ukraine geflüchteten Kindern weitergeht.

Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (Archivbild) SWR

Schulen werden immer mehr belastet

Hier sieht die Heilbronner Sozialbürgermeisterin Handlungsbedarf. Sie rechnet damit, dass zusätzliche Lehrkräfte benötigt werden, um ukrainische Kinder in der Stadt zu unterrichten. "Um auch eine langfristige Perspektive zu haben", so Christner. Bislang seien 125 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gemeldet, die in Heilbronn in die Schule gehen wollen, so Christner. Rund 100 davon seinen schon untergebracht. Im Vordergrund stehe dabei, erst einmal den Kontakt zu ermöglichen - auch mit anderen Kindern und Jugendlichen. Nach den Pfingstferien werde dann mit Unterstützung gezielt an die Schulen zugeweisen.

"Ich denke, wir brauchen da schon noch für jede Schulart mehrere zusätzliche Klassen."

Die Schulen leisten Großes, so Christner. Dennoch: Schon vor dem Krieg seien die Bildungseinrichtungen belastet gewesen, volle Klassen, fehlende Lehrkräfte. Durch den Zuzug weiterer Schulkinder sei zusätzliches Personal notwendig. Auch, um unter anderem erst einmal die Sprache zu vermitteln.

Zwei Ukraine-Geflüchtete auf Arbeitsmarkt untergekommen

Auch generell sei die Lage mit den Geflüchteten aus der Ukraine nicht einfach, da es vor allem für die Stadt Heilbronn wenig Planungssicherheit gebe: Völlig ungewiss ist zum Beispiel, wieviele Menschen die Stadt noch aufnehmen müsse.

Nichtsdestotrotz geht es weiter: So gibt es auch in Heilbronn schon die ersten Geflüchteten, die mit Beschäftigungserlaubnis im Arbeitsmarkt untergekommenen sind. Zwei Fälle sind Christner bekannt, zum einen im Gaststättenbereich und zum anderen in einem Lager.