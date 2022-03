Stadt beteiligt sich an bundesweitem Naturgarten-Projekt

per Mail teilen

Heilbronn beteiligt sich an dem bundesweiten Naturgarten-Projekt "Tausende Gärten - Tausende Arten". Wildpflanzen statt Kies und Schotter: Es soll ein Zeichen für die biologische Vielfalt gesetzt werden. Damit möglichst viele Menschen mitmachen, stellt die Stadt passendes Saatgut nach eigenen Angaben kostenfrei zur Verfügung. Die Tütchen seien mit einer Wildblütenmischung regionaltypischer Arten gefüllt. Jede und jeder Einzelne könne im Garten oder auf dem Balkon für den Insektenschutz und damit für die Artenvielfalt aktiv werden, so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Auch Unternehmen, Schulen und Kitas sind aufgerufen, sich in ihrem jeweiligen Umfeld aktiv zu beteiligen.