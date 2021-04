per Mail teilen

Die Stadt Öhringen (Hohenlohekreis) beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal an der Klimaschutz-Aktion "Stadtradeln". Ab dem 14. Juni sollen Bürger möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer für die Stadt sammeln. In den vergangenen Jahren hatten bereits zahlreiche Kommunen aus der Region mitgemacht.