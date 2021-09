Stadt beteiligt sich an Handy-Sammelaktion

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) werden ab sofort alte Handys gesammelt. Die Stadt beteiligt sich an der landesweiten Handy-Aktion Baden-Württemberg. Im Rathaus und bei der Naturschutzgruppe Taubergrund wurden Sammelboxen aufgestellt. Dort können alte Handys ab sofort abgegeben werden. Weitere Standorte werden laut Stadt noch angefragt, angestrebt seien zum Beispiel auch Sammelboxen in Schulen. Die "Handy-Aktion Baden-Württemberg" ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. Rohstoffe aus den alten Handys sollen gesammelt und einem geordneten Recycling zugeführt werden. Mit dem Erlös der Aktion werden Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika unterstützt.