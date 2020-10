per Mail teilen

Vor dem Landgericht München hat ein angeklagter Audi-Motorenentwickler erneut Vorwürfe gegen die frühere Konzernführung und andere Abteilungen erhoben. Das ganze Unternehmen sei in den Dieselskandal verwickelt gewesen.

Als der Dieselskandal 2015 aufgedeckt worden sei, habe niemand sagen können: "Ich wusste gar nichts", sagte Giovanni P. am Dienstag vor Gericht. Er habe mit seinem Team am Ende einer Kette gestanden und Beschlüsse von oben umsetzen müssen, so der Ingenieur. Teilweise habe er nicht einmal diskutieren dürfen.

Laut Anklage hatte Giovanni P. als Abteilungsleiter in der Motorenentwicklung in Neckarsulm mit veranlasst, dass die Software von Diesel-Motoren manipuliert wurde. Er habe von seinen Mitarbeitern intelligente Lösungen gefordert, um Abgastests zu bestehen und 2008 angewiesen, eine Software einzubauen, die Tests erkennt.

Abtrennung des Stadler-Verfahrens beantragt

Ob das Verfahren von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vom Prozess gegen die drei angeklagten Motorentwickler abgetrennt wird, will das Gericht möglicherweise noch am Dienstag bekanntgeben. Das hatte die Verteidigung beantragt.

Die Verteidigung hält es für sinnvoller, Stadler zusammen mit anderen beschuldigten Vorständen vor Gericht zu stellen. Zudem kritisiert sie, dass in der aktuellen Konstellation wichtige Zeugen fehlen würden, weil sie als Beschuldigte in anderen Verfahren die Aussage verweigern könnten.