Der ehemalige Audi-Chef Stadler ist wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten verurteilt worden. Das Landgericht München verhängte die ersten Urteile im Dieselskandal.

Im Diesel-Betrugsskandal ist der frühere Audi-Chef Rupert Stadler zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss er ein Bußgeld in Höhe von 1,1 Millionen Euro zahlen. Das teilte das Landgericht München am Dienstag mit.

Bewährungsstrafen wegen Betrugs auch für Mitangeklagte

Auch die beiden Mitangeklagten erhielten Bewährungsstrafen wegen Betrugs. Es sind die ersten strafrechtlichen Urteile in Deutschland zum im Jahr 2015 aufgedeckten Dieselskandal. Damals wurde öffentlich, dass eine Software in Dieselfahrzeugen von Audi und VW eingesetzt wurde, mit der beim Ausstoß des klima- und gesundheitsschädlichen Stickoxids getrickst wurde. Gesetzliche Abgas-Grenzwerte wurden dadurch lediglich auf dem Prüfstand eingehalten. Der Dieselskandal hat die ganze Branche erschüttert und Milliardenschäden verursacht.

Ex-Audi-Chef Stadler legte ein Geständnis ab, nachdem ihm das Gericht einen Deal unterbreitet hatte dpa Bildfunk Picture Alliance

Stadler hatte bereits gestanden

Stadler hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt und dabei Betrugsvorwürfe eingeräumt; nach Aufdeckung des Skandals 2015 in den USA habe er den Verkauf von Autos mit manipulierten Abgaswerten in Europa viel zu spät gestoppt. Angesichts der Hinweise auf Tricksereien auch bei den europäischen Modellen hätte er für Aufklärung sorgen und eingreifen müssen.

Stadler hatte lange sämtliche Vorwürfe bestritten. Ende April schlug das Gericht dann einen Deal vor: Im Gegenzug für ein Geständnis könne Stadler eine Bewährungsstrafe von 18 bis 24 Monaten Haft und eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro erhalten. Stadler und die Staatsanwaltschaft akzeptierten den Gerichtsvorschlag.

Neckarsulmer Entwickler nicht mehr angeklagt

Im Audi-Dieselprozess war auch ein Motorenentwickler im Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) angeklagt. Das Verfahren gegen ihn wurde bereits eingestellt. Der Angeklagte trat als Kronzeuge auf und legte ein umfassendes Geständnis ab. Er muss eine Geldstrafe von 25.000 Euro zahlen.