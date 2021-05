Bei der Kreistagssitzung in Bad Mergentheim ist am Freitag der langjährige Landrat des Main-Tauber-Kreises Reinhard Frank verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde Nachfolger Christoph Schauder in das Amt eingeführt.

Nach 16 Jahren an der Spitze des Main-Tauber-Kreises geht Landrat Reinhard Frank in den Ruhestand. Der 65-Jährige hatte sich nicht mehr um das Amt beworben. In seine Amtszeit fielen Großprojekte wie der Neubau der Psychiatrie in Tauberbischofsheim sowie die Generalsanierung des Berufsschulzentrums Bad Mergentheim. "Wir konnten für diesen Landkreis viel bewegen. Und es war vor allem eine Zeit, in der ich viele viele wunderbare Weggefährten getroffen haben, die mein Leben bereichert haben." Die Amtszeit als Landrat sei eine glückliche Zeit gewesen, da er mit seiner Familie - vier Kindern und Ehefrau - eine wunderbare Heimat im Main-Tauber-Kreis gefunden habe, so Frank: "Und jetzt freue ich mich, was hinter dem Horizont kommt im Ruhestand. Nämlich ein Engagement für die Familie und das Ehrenamt und ein bisschen Juristerei." Nach der Verabschiedung von Reinhard Frank ist Nachfolger Christoph Schauder ist das Amt eingeführt worden. Mitte März wurde der Erste Landesbeamte des Main-Tauber-Kreises zu Franks Nachfolger gewählt.