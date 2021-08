Staatssekretär Patrick Rapp (CDU) hat auf seiner Sommerreise am Mittwoch den Hohenlohekreis und den Neckar-Odenwald-Kreis besucht. Er wolle sich einen Eindruck der Region verschaffen, auch um Impulse nach Stuttgart mitzunehmen. Zukünftig möchte er zum Beispiel die vielen Einzelinteressen der Tourismusverbände besser bündeln. Mit Unterstützung soll einer Art Dachorganisation der Regionen entstehen, um eine gemeinsame Tourismusvermarktung und ein Tourismusmanagement aufzubauen, was über die Landkreise hinweg wirken kann. Einem Gast sei die kleinräumigen Strukturen nicht wichtig. Der Gast will das Ganze sehen und die ganze Bandbreite der Region kennenlernen. Je koordinierter das laufe, desto besser sei es, so Rapp weiter.