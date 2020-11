Beim Weinbauverband Weinsberg (Kreis Heilbronn) sind am Montag die Staatsehrenpreise für besondere Leistungen im heimischen Weinbau vergeben worden. Die Ehrungen gingen an die "Privatkellerei Willy" in Nordheim, die "Jupiter Weinkeller Gesellschaft" in Brackenheim-Hausen und den Weinhof "Ranspacher Hof" in Cleebronn. Acht weitere Betriebe wurden mit dem Ehrenpreis des Weinbauverbandes ausgezeichnet. Auf eine Prämierungsfeier wurde wegen Corona verzichtet.