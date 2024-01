Terrorverdacht: Mann aus dem Raum Heilbronn angeklagt

per Mail teilen

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, wurde Anklage gegen einen Mann erhoben, der wohl beabsichtigt hatte, sich einer Terrororganisation in Syrien anzuschließen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen einen 28-jährigen Mann aus dem Raum Heilbronn erhoben. Er soll Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat und einer Terror-Vereinigung in Syrien aufgenommen haben.

Man wollte sich vermutlich dem "Dschihad" anschließen

Laut der entsprechenden Pressemitteilung soll der Mann aus dem Raum Heilbronn stammen. Ihm wird vorgeworfen, sich in Syrien bei einem Ableger der Al-Qaida in Kampfhandlungen ausbilden zu lassen. Schon 2021 soll der Mann regelmäßigen Kontakt zu einem mutmaßlichen Mitglied der Terrororganisation gehabt haben, um sich "proaktiv" über eine Ausreise in die syrische Provinz Idlib zu informieren und sich dort dem "Dschihad" anzuschließen. Das Ziel soll eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat" gewesen sein.

Auch ein Chat mit einer weiteren Person ist Gegenstand der Anklage. Hier soll es dann um die Finanzierung des Aufenthalts des 28-Jährigen in Syrien gegangen sein. Das Landgericht Stuttgart muss nun entscheiden ob und wann der Prozess eröffnet wird.