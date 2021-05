per Mail teilen

Die Jugendhilfeeinrichtung St. Josefspflege in Mulfingen kümmert sich um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Für eine gute Jugendsozialarbeit muss der Innenhof endlich erneuert werden.

Seit 22 Jahren hat sich der Innenhof der Jugendhilfeeinrichtung St. Josefspflege in Mulfingen (Hohenlohekreis) nicht verändert. Jetzt soll dieser komplett erneuert werden. Die Einrichtung kümmert sich um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

St. Josefspflege mit breitem sozialen Angebot

Teilweise wohnen Kinder und Jugendliche in der St. Josefspflege und werden dort betreut und gefördert. Andere kommen zur Tagesbetreuung vorbei. Mit dazu gehört auch die Josef-Lipp-Schule. Der Name geht in beiden Fällen auf Bischof Josef von Lipp zurück, der die Einrichtung 1854 als "Kinderrettungsanstalt" gründete.

Innenhof ist wichtiger sozialer Treffpunkt in der St. Josefspflege

Der Innenhof dient dem Austausch, der Begegnung, dem Knüpfen von Kontakten, dem Knüpfen von Freundschaften und natürlich auch dazu Spaß zu haben. Daher stellt er für die Arbeit der St. Josefspflege einen wichtigen Ort dar, der sich jedoch seit 22 Jahren, so Geschäftsführer Rainer Friedrich, nicht mehr verändert hat.

Ideen für Innenhof der St. Josefspflege werden gesammelt

Zusammen mit den Kindern und deren Vorstellung von einem "perfekten Innenhof" plant ein Mitarbeiterkomitee schon lange an dem Treffpunkt. Planerisch hilft ein Architekt, der den Hof später auch umsetzen soll.

Damit wirklich jeder, der direkt oder indirekt von den Änderungen betroffen ist, ein Mitspracherecht hat, wurden auch die Nachbarn eingeladen, ihre Ideen und Wünsche zu äußern.

"Wir haben ein gutes Verhältnis nach außen und das wollen wir natürlich auch weiter pflegen und schauen, wie kann jeder davon profitieren. So bekommen wir eine Win-Win-Situation hin." Rainer Friedrich, Geschäftsführer St. Josefspflege Mulfingen

Staatliche Förderung reicht nicht

Damit der Hof umgebaut werden kann, fehlt aktuell noch Geld. Rund 600.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Das könne man nicht alleine aus der staatlichen Förderung ziehen. Daher freue man sich über Spenden. Friedrich betont aber auch, dass es sich bei dieser Summe nicht um einen Luxus-Hof handelt, sondern um einen "adäquaten Innenhof, wie man ihn für eine Einrichtung braucht, die täglich um die 70 Kinder hier hat".