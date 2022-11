Tanken wird günstiger - das zeigt eine Datenanalyse des SWR. Doch die Hintergründe dieser Entwicklung sind auch für Tankstelleninhaber Marco Ehmann aus Weinsberg undurchsichtig.

Seit rund einem Monat sinken die Spritpreise laut SWR-Datenanalysen in Baden-Württemberg. Marco Ehmann, Inhaber einer Freien Tankstelle in Weinsberg (Kreis Heilbronn) hat aber nicht das Gefühl in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, wie er dem SWR Studio Heilbronn sagte. Er selbst könne sich nicht mehr erklären, wie die Spritpreise aktuell zustande kommen. Außer dem Rohölpreis spielen immer mehr Faktoren eine Rolle. Ehmann selbst orientiere sich am Einkaufspreis und an der Konkurrenz, sagte er dem SWR.

Hohe Preisschwankungen für Tankstellen und Autofahrer

Das Koordinieren des Sprit-Einkaufs ist für Ehmann aktuell schwierig: Während es früher eine Schwankung von ein bis zwei Cent plus oder minus in der Woche gegeben habe, seien es heute fünf bis zehn Cent, so Ehmann.

"Irgendwann muss ich einkaufen - dann habe ich unter Umständen das Pech zehn Cent teurer einzukaufen als am Vortag."

Tankstelleninhaber Marco Ehmann kann sich die aktuellen Spritpreise selbst nicht erklären. SWR

Geringe Gewinnspanne für Tankstellenbetreiber

Spaß am Job hat Ehmann momentan wenig. "Es ist einfach zu unruhig, das Ganze." Nur vom Spritverkauf an sich könnte er wohl auch nicht mehr leben, sagt er dem SWR. Der Verkauf von Waren im Tankstellenshop sowie Vermietungen halten ihn über Wasser. Sein Hoffnungsschimmer seien Kundinnen und Kunden, die zu ihm halten.

"Es ist sehr unberechenbar geworden", bestätigt auch Roland Weissert, der Geschäftsführer der Tankstellen EDi Hohenlohe, auf SWR-Nachfrage die Preisschwankungen im Sprit-Einkauf. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine "springen" die Preise in noch nie da gewesenen Dimensionen, so Weissert. Von einem verkauften Liter Sprit blieben bis zu drei Cent aktuell an Gewinn bei ihm.

SWR-Datenanalyse zu Spritpreisen

Die hohen Preisschwankungen werden auch in der SWR-Datenanalyse deutlich. Deutschlandweit liegt die Preisspanne bei durchschnittlich zwölf Cent. Seit Mitte Oktober sanken die durchschnittlichen Diesel-Preise in Baden-Württemberg von 2,13€ auf jetzt 1,97€ am Montag. Dazu kommen die Schwankungen über den Tag. Die Faustregel ist dabei: Morgens ist Sprit besonders teuer. Tagsüber sinken die Preise, ehe sie nachts wieder ansteigen.

Wo und wann ist Tanken am günstigsten?

Im Mittel sind Benzin und Diesel gerade so günstig wie schon lange nicht mehr, ergibt eine Datenanalyse des SWR. Um den Autofahrerinnen und Autofahrern eine Orientierung zu geben, wo aktuell günstig getankt werden kann, berechnet der SWR für alle Städte und Gemeinden das derzeitige Preisniveau an den Tankstellen im Umkreis von 10 Kilometern.