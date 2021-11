per Mail teilen

In Oedheim (Kreis Heilbronn) hat am Dienstag der Fund einer Sprenggranate für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Granate war bei Bauarbeiten in der Nähe eines Kindergartens gefunden worden, weshalb von dort alle Menschen vorsorglich evakuiert wurden. Spezialisten konnten die Sprenggranate ohne Zünder sichern und abtransportieren. Verletzte oder Sachschäden gab es nicht.