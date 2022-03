Fast 6.500 Euro Spenden für Kriegsgräberfürsorge

per Mail teilen

Zahlreiche Freiwillige in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben im vergangenen Jahr knapp 6.500 Euro Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesammelt, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Johannes Stocker, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Nordwürttemberg im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bedankte sich bei Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) und den Ortsvorstehern der beteiligten Ortschaften für dieses "stolze Ergebnis", heißt es. Die Corona-Pandemie sei auch für den Volksbund eine Herausforderung und habe die Erfüllung des von der Bundesregierung übertragenen Auftrags erschwert: die Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräberstätten in 46 Ländern.