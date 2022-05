Versunkenes Auto im Neckar: Keine Hinweise auf strafbare Handlung

Nach der Bergung eines versunkenen Sportwagens aus dem Neckar bei Gundelsheim hat die Polizei derzeit keine konkreten Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Deshalb gebe es aktuell keine Ermittlungen in diese Richtung - zum Beispiel wegen Manipulation - so ein Polizeisprecher. In den kommenden Tagen wolle sich ein Gutachter der Versicherung den Wagen anschauen. Was sich daraus ergibt, müsse laut Polizei abgewartet werden. Das liege jetzt auf Seiten des Versicherers.

Die Schadenshöhe könne von Seiten der Polizei nicht genau beziffert werden. Es sei aber definitiv ein hoher Schaden entstanden.

Tagelange Suche nach versunkenem Auto

Der rund 100.000 Euro teure Sportwagen war vor gut einer Woche im Neckar gelandet. Das Auto wurde vom Fahrer wohl aufgrund eines Fahrfehlers in den Fluss manövriert. Zuvor hatte der Mann den Sportwagen an einer Bootsrampe, einer sogenannten Slipanlage, abgestellt.

Mittels Sonar wurde das Auto im Neckar bei Gundelsheim geortet, am Donnerstag wurde es geborgen SWR

Tagelang wurde nach dem Wagen gesucht. Er konnte schließlich mit Sonar geortet werden. Am vergangenen Donnerstag wurde er dann mit einem Kran auf einem Schiff aus dem Neckar gezogen.