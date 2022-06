Risse an Hauswand nach Sportwagen-Crash in Schwäbisch Hall

In Schwäbisch Hall-Sulzdorf ist am Dienstag ein Sportwagen gegen ein Wohnhaus gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Im Stadtteil Sulzdorf in Schwäbisch Hall ist am Dienstagabend ein Fahrer mit seinem Sportwagen gegen ein Wohnhaus geprallt. Dabei entstand ein erheblicher Schaden. Nach Polizeiangaben kam der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Gartenmauer und prallte anschließend gegen den Stützpfeiler eines Balkons an einem Wohnhaus.

Dutzende Einsatzkräfte waren mit der Bergung des Sportwagens beschäftigt. onw-images / Fabian Koss

Laut Polizei war der 51-Jährige mit seinem Sportwagen zu schnell in der Ortsmitte unterwegs. Der Fahrer stand demnach zu dem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, heißt es. Bei dem Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen.

THW, Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Dutzende Einsatzkräften waren vor Ort, um vor allem den beschädigten Balkon abzusichern. Als die Feuerwehr eintraf, sei der Fahrer bereits versorgt gewesen, berichtet Christoph Peikert von der Feuerwehr Schwäbisch Hall. Man habe sich deshalb sofort um die Sicherungsarbeiten am Haus kümmern können.

"Durch den Aufprall des Fahrzeuges wurde eine Betonsäule, die sich im Hauseck befindet um drei bis vier Zentimeter verschoben. Es ergaben sich Risse am Gebäude selbst, die von außen auch sichtbar waren."

Um die Statik des Hauses sicherzustellen, habe man deshalb Fachkräfte vom Technischen Hilfswerk hinzugerufen, die das Ausmaß der Schäden bewertet hätten. Der Sachschaden an Auto und Haus wird laut Polizei auf rund 210.000 Euro geschätzt.