Sportwagen kracht gegen Haus

In Schwäbisch Hall-Sulzdorf ist am Dienstagabend ein Sportwagen gegen ein Wohnhaus geprallt. Der Unfall ereignete sich in der Ortsmitte. Nach Polizeiangaben war der Fahrer zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Gartenmauer und prallte anschließend gegen den Stützpfeiler eines Balkons an einem Wohnhaus. Der 51-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 210.000 Euro. Der Balkon musste vom Technischen Hilfswerk abgesichert werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Da der Autofahrer laut Polizei alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen.