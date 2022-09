Vereinssterben durch Energiesparmaßnahmen befürchtet

Die hohen Energiekosten belasten auch viele Vereine. Bei Sportclubs in Heilbronn und Umgebung bleiben die Duschen kalt. Rund 500 Vereine in Württemberg fordern Unterstützung.

Wenn die Energiekosten immer weiter steigen, wird das auch für viele Sportvereine zum Problem. Bereits rund 500 Vereine haben einen Brandbrief an die Politik unterschrieben. Klaus Ranger, Vorsitzender des Sportkreises Heilbronn, sagte dem SWR, dass Sportvereine nicht wieder so leiden dürften wie unter Corona - das würden einige Vereine sicher nicht überleben, so Ranger. Besonders betroffen seien die großen Vereine mit eigenen Liegenschaften. Darunter zählen in der Region unter anderem die TSG Heilbronn und die TG Böckingen.

Obersulmer Fußballer wollen nicht kalt duschen

Auch kleinere Sportvereine in der Region Heilbronn-Franken bekommen die steigenden Energiekosten schmerzhaft zu spüren. Zu den ersten Auswirkungen gehören auch beim Fußball-Kreisligisten FC Obersulm (Kreis Heilbronn) die kalten Duschen. Seit dem vergangenen Wochenende kommt in den Kabinen der Fußballer nur noch kaltes Wasser aus der Leitung. Einige Spieler hätten deshalb schon angekündigt vorerst aufzuhören und erst wieder im Frühjahr zu kommen.

"Die Spieler trainieren bei Regen, sollen dann noch in die kalte Umkleidekabine und kalt duschen. Da hört bei einigen der Spaß auf."

Einige Spieler des Fußball-Kreisligisten FC Obersulm wollen wegen der kalten Duschen pausieren. FC Obersulm

Vereinsleben leidet enorm

Laut dem Obersulmer Vorstand Sven Haaf findet unter den rund 60 Spielern ohne Duschen kein Vereinsleben statt. Die Spieler fahren laut Haaf nach dem Training nach Hause und kommen dann zu Versammlungen auch nicht mehr zurück. Die Energie werde außerdem dennoch verbraucht, so der Vorstand. Zuhause müssten die Spieler schließlich auch duschen.

Prinzipiell wolle der Verein einen Beitrag zum Energie sparen leisten. Sven Haaf wünscht sich von der Gemeinde Obersulm aber "kreative Lösungen", um den Spielbetrieb bis Anfang Dezember aufrecht erhalten zu können. Eine Möglichkeit wäre, dass die Mannschaften zumindest an Wochenenden nach dem Spiel duschen können. Erste Lösungsvorschläge seien bereits eingereicht worden, allerdings gebe es noch keine Antwort.

Auch Turnerinnen und Turner duschen kalt

Der TV Königshofen (Main-Tauber-Kreis) hat rund 1.000 Mitglieder und eine eigne Halle. "Die Duschen bleiben kalt", sagt die erste Vorsitzende Waltraud Grünewald dem SWR. Die Temperatur in der Turnhalle werde in den nächsten Wochen zurückgedreht und Stunden sollen zusammengelegt werden. Grünewald glaubt und hofft, dass die meisten Mitglieder die Maßnahmen akzeptieren.