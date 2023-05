Drei sportliche Highlights in Schwäbisch Hall und Neckarsulm

Am Wochenende starten die Schwäbisch Hall Unicorns in die neue Saison, die Frauenmannschaft spielt das erste Mal und in Neckarsulm geht es bei den Handballerinnen um den Abstiegskampf.

Gleich drei sportliche Highlights an diesem Wochenende in Heilbronn-Franken. Die deutschen American-Football-Meister, die Schwäbisch Hall Unicorns, starten in die neue Saison, die Frauenmannschaft absolviert ihr erstes Spiel und auch bei den Handballerinnen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird es spannend.

Umbruch beim deutschen Football-Meister

Mit einem Heimspiel gegen Potsdam starten die Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns in die neue Saison. Um 17 Uhr ist Kick-Off im OPTIMA Sportpark in Schwäbisch Hall. Es verspricht eine interessante Saison zu werden. Bei den Hallern gab es im Winter einen großen Umbruch mit neuem Trainer und neuen Spielern. In der letzten Saison konnten die Unicorns den Titel holen.

Neckarsulmer Handballerinnen im Abstiegskampf

Und auch in Neckarsulm wird es am Samstag spannend, wenn die Handballerinnen der Sportunion Neckarsulm um 18 Uhr die Gäste aus Zwickau empfangen. Die wiederum sind die direkten Konkurrentinnen im Abstiegskampf. Der Vereinsvorsitzende Bernd Dollmann ist allerdings zuversichtlich: "Wir haben diese Woche noch mal sehr intensiv an der Vorbereitung gefeilt. Auch an der mentalen Vorbereitung." Es ist der vorletzte Spieltag in dieser Saison und somit könnte man das Spiel am Samstagabend auch als "Endspiel" bezeichnen.

Premiere für die Unicorns Frauenmannschaft

Am Sonntag dann schreibt die Frauenmannschaft der Unicorns Geschichte. Die Damen absolvieren ihr erstes Spiel überhaupt in Mainz-Mombach und starten damit in ihr allererste Saison der zweiten Liga. Los geht's dort um 15 Uhr.