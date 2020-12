Der Schock saß tief bei den Sportfreunden Tiefenbach (Kreis Heilbronn), als im vergangenen Jahr das Vereinsheim im Gundelsheimer Teilort niederbrannte - auch die Sporthalle wurde zerstört. Der Verein aber gibt nicht auf.

Es ist gerade einmal ein paar Monate her. Im vergangenen November brannte wohl gefühlt die Existenz des Sportvereins Tiefenbach vor den Augen vieler Vereinsmitglieder nieder. Alles war weg - neben der Sporthalle auch viele Erinnerungen. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Brandursache war laut Gutachten ein Kurzschluss, ein Kabelbrand bei den Umkleidekabinen.

Der Brand in Gundelsheim-Tiefenbach (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Das, was nach dem Brand des Sportheims, das zugleich die Tiefenbacher Veranstaltungshalle war, noch übrig ist, wird dem Erdboden gleichgemacht: Im Februar, so heißt es von den Sportfreunden, begannen die Abrissarbeiten der Brandruine. Da das Gutachten der Versicherung aber noch ausstehe, könnten die Verantwortlichen noch nicht genau planen - und auch dann erst wissen sie, ob der Wiederaufbau des gesamten Vereins übernommen wird.

"Das hoffen wir natürlich. Davon gehen wir jetzt mal aus, so dass wir letztendlich die Spendengelder für die Innenausstattung verwenden können. Dafür werden wir das Geld auf jeden Fall brauchen, für Sportgeräte und Sportutensilien, die verbrannt sind. Da wissen wir auch jetzt schon, dass die Versicherung nicht für alles aufkommen wird." Stefanie Keck, Kulturwartin Sportfreunde Tiefenbach

Ausgebranntes Sportheim der Sportfreunde Tiefenbach (Archivbild) SWR SWR

Es soll einen Wiederaufbau geben. Dieser "soll auf die breite Basis des gesamten Orts gestellt werden, sowohl was die Inneneinrichtung als auch was die gesamten Sport- und Spielgeräte betrifft", heißt es vom Verein. Von Stühlen bis hin zur Küchenausstattung und technischem Equipment - und natürlich sämtlichen Sportgeräten - muss alles neu beschafft werden.

Rund 20.000 Euro an Spenden

Die Sportfreunde in Gundelsheim-Tiefenbach haben inzwischen rund 20.000 Euro Spenden erhalten. Direkt nach dem Brand gab es eine große Hilfswelle unter anderem von umliegenden Dörfern und Vereinen. Diese scheint nicht abzureißen. Auf der Facebook-Seite des Vereins werden beispielsweise Fußball-Fanartikel, die Bundesliga-Vereine gespendet haben, versteigert.

Dafür gab es bereits mehrere Spendenaktionen und Veranstaltungen, einige weitere werden folgen, kündigt der Verein an. Die letzte Aufführung des Stücks "Neurosen und Narzissen" der Sportfreunde hätte Ende November stattfinden sollen. Die Theatergruppe holt das in Gundelsheim am 8. März nach. Auch hier fließen die Einnahmen in den Wiederaufbau des Sportheims in Tiefenbach.