"Sport im Park" in Heilbronn mit neuem Angebot

Ab Montag startet in Heilbronn wieder die Sport-Reihe "Sport im Park". In diesem Jahr gibt es so viele Angebote wie noch nie zuvor. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bei "Sport im Park" ist der Name Programm. Ab Montag laden zahlreiche Vereine und Organisationen wieder zum gemeinsamen Sporteln ein, entweder im Pfühl- und Wertwiesenpark, im Campuspark auf dem ehemaligen BUGA-Gelände oder auf den Anlagen der teilnehmenden Sportvereine. So viele Angebote wie noch nie Dabei werden in diesem Jahr so viele Sportarten angeboten wie noch nie zuvor, berichtet die Stadt Heilbronn in einer Mitteilung. Von Basketball über Schach bis hin zu Yoga sei sicherlich für alle Sportbegeisterten etwas dabei, heißt es. "Körper und Geist zu stärken und für alle Interessen etwas zu bieten – das ist unser Ziel." Das Angebot ist kostenfrei und findet bis mindestens zum 10. September immer von Montag bis Freitag statt. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist zur Teilnahme nicht nötig, so die Stadt.