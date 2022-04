per Mail teilen

Für Kinder von Geflüchteten hat die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gemeinsam mit der evangelischen Kirche einen Spieltreff gestartet. An vier Tagen in der Woche können Mütter mit Kindern ins Gemeindehaus Kreuzberg kommen, teilte die Stadt am Montag mit. Es werden dafür noch ehrenamtliche Helfer mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen gesucht. Bereits ein Dutzend Kinder kommen regelmäßig zu dem Treff, heißt es weiter.