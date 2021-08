per Mail teilen

Spielende Kinder haben in einem Bach in Braunsbach-Orlach (Kreis Schwäbisch Hall) eine Handgranate gefunden und mit nach Hause genommen. Die Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter brachten die Handgranate in einen Garten. Als ein Elternteil bemerkte, dass es sich um einen gefährlichen Sprengkörper handelt, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten stellten dann fest, dass es eine alte amerikanische Handgranate war. Deshalb wurde die Umgebung des Gartens abgesperrt. Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden angefordert und nahmen die Handgranate schließlich mit, um sie kontrolliert zu sprengen.