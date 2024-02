Kinostart von "Dune: Part Two": Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer über die Arbeit

Wieder ist der Schwäbisch Haller Oscar-Preisträger Gerd Nefzer an den Spezialeffekten im Science-Fiction-Epos "Dune: Part Two" beteiligt. Am Donnerstag kommt der Film in die Kinos.

Erst kurz vor dem offiziellen Kinostart hat der Schwäbisch Haller Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer selbst den kompletten Film "Dune: Part Two" im großen Kinosaal gesehen. Er selbst hat monatelang daran gearbeitet. "Es war überwältigend", erzählte er im Interview mit dem SWR. "Das ganze Team war begeistert, tolle Bilder aus der Wüste, überwältigende Special Effects und grandiose Schauspieler. Es ist ein Meisterwerk geworden", schwärmt er. Dreh in vier Ländern über 100 Tage Über 100 Tage lang hat Gerd Nefzer in vier verschiedenen Ländern mit der Filmcrew und den Schauspielern gedreht: In Ungarn, Italien, Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er hauchte dem neuen Blockbuster "Dune: Part Two" mit Spezialeffekten Leben ein. Es gibt rasante Actionszenen - egal ob Weltraum- oder Wüstenschlachten oder der Ritt auf einem Sandwurm. Die bieten ein großes Filmspektakel - dank des Teams um den Schwäbisch Haller Gerd Nefzer. Bereits für den ersten Teil von "Dune" erhielt der Spezialist für Spezialeffekte den Oscar. Gerd Nefzer mit seinen zwei Oscars. SWR Für "Dune: Part Two": Riesige Konstruktionen aus Metall angefertigt Beim Dreh sei das Team schon an die Grenzen gestoßen, sowohl körperlich als auch geistig, erzählt er weiter. Eines der Highlights waren für ihn die großen Beine des Spice Harvester, eine Riesenmaschine, die sich wie eine Spinne bewegt. Diese wird angegriffen, die Beine bewegen sich, dahinter verstecken sich die beiden Hauptdarsteller. "Da haben wir sehr große Metallgestelle gebaut, zum Teil computergesteuert. Ich glaub die waren 14 oder 15 Meter hoch, sechs oder acht Meter lang, die sich an Baggern befestigt bewegt haben", so Nefzer. Um die Bagger zu bedienen, hat sich der studierte Agrartechniker einen Bekannten aus Schwäbisch Hall ans Set geholt. Ruhe findet Gerd Nefzer in seiner Heimat Schwäbisch Hall Wie bei allen Filmen des Regisseurs Denis Villeneuve sei die Atmosphäre innerhalb der Crew stressig gewesen. Alle stünden unter großem Zeitdruck, trotzdem sei die Stimmung angenehm gewesen, so Nefzer weiter. Ob es einen Teil drei der Filmreihe geben wird, sei noch sicher. Villeneuve sitze aber bereits an einem Drehbuch zu Teil drei. Jetzt hofft der Haller erst einmal, dass dieser Film bei den Fans gut ankommt. Nefzer ist fast jedes Wochenende zu Hause in seiner Heimat. "Ich brauche meine Familie, meine Freunde, das Ländle, um einfach wieder von dem ganzen Wahnsinn runterzukommen, wieder normal denken zu können und zu relaxen." Das ginge nicht, wenn man immer nur weg ist.