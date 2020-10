Das Landratsamt Schwäbisch Hall erlässt wegen weiter steigender Corona-Zahlen eine Allgemeinverfügung. Sie tritt am Dienstag in Kraft. Damit gilt zwischen 23 und 6 Uhr eine Sperrstunde in der Gastronomie. In dieser Zeit darf kein Alkohol verkauft werden, beispielsweise auch in Tankstellen. Die Allgemeinverfügung richtet sich nach den Vorgaben des Landessozialministeriums. Im Landkreis tritt sie wieder außer Kraft, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 für mindestens sieben aufeinanderfolgende Tage ununterbrochen unterschritten wird. Der Inzidenzwert im Kreis Schwäbisch Hall hatte zuletzt seinen Höchstwert von 79,5 erreicht.