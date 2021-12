Sperrmüll angezündet - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag Sperrmüll in der Güglinger Marktstraße (Kreis Heilbronn) angezündet und so für Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro gesorgt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 0.45 Uhr bemerkten Anwohner den brennenden Sperrmüll und informierten die Einsatzkräfte. Die Anwohner schafften es, den Sperrmüll in einen Brunnen zu werfen und so vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Die durch den Brand entstandenen Schäden an der Hausfassade konnten damit allerdings nicht mehr verhindert werden. Der Polizeiposten Brackenheim nimmt Zeugenhinweise entgegen.