Verregneter Start für Spendenläufer

Einmal quer durch Deutschland: Marcus Korb aus Michelbach an der Bilz läuft von Nord nach Süd und sammelt Spenden fürs Haller Kinderhospiz. Regen und Kälte machen ihm zu schaffen.

Marcus Korb aus Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) läuft derzeit von Bremerhaven zur Zugspitze, um Spenden für das Kinderhospiz Schwäbisch Hall zu sammeln. Das Wetter zum Start am ersten Oktoberwochenende meinte es nicht allzu gut mit ihm.

Knieschmerzen und Dauerregen

Gleich zum Start auf der ersten Etappe ab Bremerhaven zwickte zudem das Knie bei Marcus Korb. Defintiv ein Problem, wenn einer vor hat, 1.000 Kilometer quer durch Deutschland zu joggen. Wobei Korb gleich klar war: Es liegt am Wetter.

"Es war kalt, Regen von vorne, von hinten, von links, von rechts, sogar von unten hatte ich Regen."

Mittlerweile haben sich die äußeren Bedingungen deutlich gebessert, wie er dem SWR Studio Heilbronn sagt. Auch das Knie meldet sich nicht mehr. "Ich hab die Schmerzen rausgelaufen", sagt Korb. Und das wichtigste: "Die Psyche ist tadellos".

Spenden für das Kinderhospiz Schwäbisch Hall

5.000 Euro für das Kinderhospiz in Schwäbisch Hall sollen mindestens zusammenkommen, so der Wunsch von Marcus Korb. Einzelne Sponsoren gibt es bereits, weitere sind sehr willkommen. Das Hospiz mache eine "ganz tolle Arbeit", so Korb, ausschließlich mit Ehrenamtlichen, das müsse man unterstützen. Im Kinderhospiz freut sich die Koordinatorin Astrid Winter sehr.

"Es ist einfach wunderbar, dass mit so einer spektakulären Aktion auch mal die Arbeit der Kinderhospize in den Mittelpunkt gerückt wird."

Jeden Morgen schaue sie als erstes auf ihr Handy, wie es Marcus Korb geht und was heute ansteht. Denn: "Wir existieren einzig und allein durch Spenden."

Am Ende auf die Zugspitze

Läuft Marcus Korb weiter wie bisher und läuft auch alles nach Plan, wird er am 10. Oktober Schwäbisch Hall passieren. Für den 48-jährigen Vater von drei Kindern wird es aber weiter gehen. Am 15. Oktober will er Garmisch erreichen. Am Tag darauf will er gemeinsam mit Freunden noch auf die Zugspitze - nicht mit der Seilbahn, sondern zu Fuß. Ganz entsprechend dem Motto auf den Armbändchen, die er zum Lauf verkauft: "Aufgeben ist keine Option."