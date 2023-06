Nach Überschwemmung: Vollgepackt an die ukrainische Grenze

Nach einem Aufruf bei SWR4 kamen jede Menge Spenden in Ilsfeld an. Diese wurden nun sicher an die ukrainische Grenze gebracht, um dort Betroffenen der Überschwemmung zu helfen.

Am Wochenende sind Freiwillige aus Ilsfeld an die slowakische Grenze gefahren, um dort Hilfsgüter für die Ukraine abzuliefern. Um den Menschen in den Überschwemmungsgebieten zu helfen, waren haufenweise Gummistiefel, Tabletten zur Trinkwasseraufbereitung und Lebensmittel an Bord. Firmen und Landwirte spendeten großzügig aus ihren Beständen. Eine Frau spendete nach dem Aufruf im Radio rund 20 Gummistiefel aus einer Ladenauflösung. Insgesamt zwei volle Kleinbusse fuhren nun zum 29. Mal Richtung Ukraine. Der Vorsitzende des Caritas-Ausschusses der Kirchengemeinde St. Franziskus Sascha Groß sagte dem SWR, seit Beginn der Invasion seien Freundschaften entstanden, diese Menschen wolle das Team nicht enttäuschen, solange es noch Spenden gebe. Groß sagte dem SWR, das sämtliche Spenden den Betroffenen zugutekämen. Auf der Seite der Ukraine dokumentiere die Bürgermeisterin der Partnerstadt alle Lieferungen mit Fotos bei der Ankunft am Zielort. Gleichzeitig fährt Sascha Groß auch immer wieder bis in die Ukraine und schaut sich an, wo die Hilfsgüter ankommen.