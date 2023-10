Nach Brand in Bäckerei: Bad Friedrichshaller Bürgermeister will unterstützen

Nach dem Feuer in einer Bad Friedrichshaller Bäckerei rufen Vereine und Einzelhändler zu Spenden auf, um den Familienbetrieb zu unterstützen. Auch die Stadt will unterstützen.

Am vergangenen Wochenende hat die Familienbäckerei Hörtling bei einem verheerenden Brand in der Backstube auch ihr angrenzendes Wohnhaus verloren. Die Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger ist groß, wie Bürgermeister Timo Frey (CDU) erzählt:

Unterstützung auch von der Stadt Bad Friedrichshall

Wenn es in Zukunft um den Wiederaufbau der Bäckerei ginge, stehe die Stadt der Familie ebenfalls zu Seite, so Frey weiter.

Bei baurechtliche Fragen oder der Suche nach einer alternativen Produktionsstätte wollen wir behilflich sein.

Spenden von Freunden und Vereinen

Da nicht nur die Bäckerei, sondern vor allem das Wohnhaus der vierköpfigen Familie betroffen ist, haben Freunde und Familie einen privaten Spendenaufruf gestartet. Das Ziel: 5.000 Euro, um die Familie samt Hund und Katze erstmal mit dem Allernötigsten auszustatten, sagt Heike Flößer-Paul, eine Freundin der Familie. Bisher sind dabei bereits über 4.000 Euro zusammengekommen.

Familie bedankt sich für "Überwältigende Hilfsbereitschaft"

Auch kurz nach dem Brand seien schon massenhaft Sachspenden eingegangen. Über die sozialen Medien haben sich die Hörtlings für die "überwältigende Hilfsbereitschaft" bedankt. Einzelhändler, wie etwa das örtliche Buchgeschäft, haben außerdem Spendenkassen bereitgestellt. Und auch der Rad- und Rollschuhverein, bei dem Bäcker Bernd Hörtling und sein Sohn Mitglieder sind, sammelt Spenden für die Familie.

Brandursache noch unklar

Noch laufen die Ermittlungen und so ganz ist immer noch nicht klar, was zu dem Brand in der Bäckerei Hörtling in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) geführt hat. "Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf Brandstiftung", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn am Donnerstagmorgen. Ersten Informationen zufolge ist das Feuer im Bereich des Stromverteilerkastens in der Backstube ausgebrochen und dann auf das Wohnhaus übergegangen, das komplett zerstört wurde. Laut Schätzungen entstand ein Sachschaden von bis zu einer Million Euro.

Kaputte Scheiben, eine verkohlte Wand: Laut Feuerwehr soll die Backstube, in der es ebenfalls brannte, noch weitestgehend intakt sein. SWR

Die Hörtlings bleiben optimistisch und hoffen, in ein paar Monaten wieder ihre Backstube öffnen und im kommenden Jahr ihr 125-jähriges Bäckerei-Jubiläum feiern zu können.