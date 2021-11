Spendenaktion für Schwimmbad-Besuch gut angelaufen

Die Spendenaktion, mit der Kindern aus armen Familien ein Besuch im Neckarsulmer Spaßbad AQUAtoll (Kreis Heilbronn) ermöglicht werden soll, ist offenbar gut angelaufen. Die Idee für die Aktion hatte im Oktober der Neckarsulmer Pfarrer Dieter Steiner. Er sei sehr zufrieden, wie die Aktion angelaufen sei. So etwa 2.000 Euro habe man jetzt aktuell schon zur Verfügung, sodass man an etwa 200 Personen denke, denen man eine Freude machen könne, erklärte Steiner dem SWR. Sein Ziel sei es, dass man auch diese Kinder mit einer Aktion am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen könne. Vor allem nach der langen Corona-Zeit, in der sie auf viel verzichten mussten.