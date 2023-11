Unfall bremst Brackenheimer Spendenfahrt aus

per Mail teilen

Am Donnerstag waren vier Fahrzeuge vollgepackt in die Ukraine aufgebrochen. Die lange Fahrt wurde zum Abenteuer, inklusive Unfall. Doch die Hilfsgüter wurden dringend gebraucht.

Eine Großspende aus Brackenheim (Kreis Heilbronn) unter anderem mit einem 40-Tonner und fahrbaren Stromgenerator ist gut am Ziel angekommen. Dabei war das nicht von Anfang an klar: Gleich auf den ersten wenigen hundert Kilometern auf der Hinfahrt passierte ein Unfall bei einer Baustelle in Bayern. Einer der Lkw streifte einen anderen Pkw, erzählt Organisator Rolf Kieser.

„Zum Glück gab es keine Personenschäden.“

Der Schaden am Pkw war beträchtlich, doch der Lkw blieb heil und nach bis zu 26 Stunden kamen die vier Fahrzeuge dann an ihr Ziel. Unter den Spenden war auch ein Pflegebett – das dringend gebraucht wurde. In der Zielgemeinde hatte erst vor kurzem jemand einen Herzinfarkt und wurde pflegebedürftig.

„Dieses Pflegebett kommt jetzt zur richtigen Zeit an die richtige Stelle.“

Lebensmittel und Baumaterial als Spende

Auch die weiteren Güter wie Baumaterial für beschädigte Häuser, Fahrräder und Lebensmittel wurden dankend von den Ukrainern angenommen. Unter der Organisation des ukrainischen Pfarrers Peter Szeghljanik werden die Güter in den nächsten Tagen in mehreren ukrainischen Städten verteilt.

Am Donnerstag waren die vier Transporter zur Spendenfahrt aufgebrochen. Die Organisatoren waren von der Spendenbereitschaft in der Region überrascht.