Speiseplan an Crailsheimer Schulen an zwei Tagen vegetarisch

An Crailsheimer Schulen und Kitas wird an zwei Tagen der Woche nur noch vegetarisches Essen angeboten. Und es wird teurer. Überraschend: Der Elternbeirat begrüßt diese Entwicklung.

An zwei Tagen in der Woche steht auf dem Speiseplan der Crailsheimer Schulen und Kitas (Kreis Schwäbisch Hall) ausschließlich vegetarisches Essen zur Auswahl. Statt drei Menüs werden fortan nur noch zwei zur Wahl stehen. Auch die Preise erhöhen sich, wie die Stadt mitteilte. Die Elternbeiratsvorsitzende der Realschule am Karlsberg, Kristina Schmidt, begrüßt die Änderungen.

Nicht immer nur Pizza und Spaghetti

Rund 600 Essen werden täglich von der Schulküche Crailsheim zubereitet und an die Schulen gebracht. Auch Kristina Schmidts Kind nutzt das Angebot. Der Elternbeiratsvorsitzenden ist es wichtig, dass die Menüs ausgewogen sind und nicht nur Dinge serviert werden, "die Kinder sehr gerne mögen, wie Nudeln mit Bolognese Sauce", so Schmidt. Mit der Entscheidung folge die Stadt Crailsheim der Empfehlung des Ministeriums für Ernährung.

Preiserhöhung sorgt für Diskussion

Die Preiserhöhung blieb nicht ohne Diskussion im Gemeinderat. Der neue Preis liegt bei fünf Euro pro Schulessen, im Kindergarten bei knapp vier und in Krippen bei zwei Euro. Man bemühe sich, die Kosten so gering wie möglich zu halten, versicherte Margit Fuchs von der Stadtverwaltung Crailsheim.

„Wir legen großen Wert auf regionale Qualität und gesundes Essen, Mikrowellenessen wollen wir nicht anbieten.“

Die Gründe für die Preiserhöhung seien die erheblich gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie. Wegen der Inflation müsse 2023 außerdem mit einem größeren Anstieg der Personalkosten gerechnet werden, möglicherweise auch für die folgenden Jahre, teilte die Stadt mit.